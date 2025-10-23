Nach Tod von Fabian (†8): Ermittler durchsuchen Mülldeponie

Güstrow - Am Donnerstagvormittag durchsuchten Ermittler eine Mülldeponie bei Güstrow. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Fabians (†8) Tod .

Ermittler durchsuchten Müllberge in einer großen Halle des Unternehmens. © Stefan Tretropp

Zahlreiche Beamte sind am Vormittag bei dem Entsorgungsunternehmen angerückt. In weißen Anzügen wurden Müllberge in einer großen Halle der Deponie durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte gegenüber TAG24, dass die Maßnahme im direkten Zusammenhang mit dem Todesfall von Fabian steht. Wonach die Ermittler dort gesucht haben und ob etwas gefunden wurde, gab die Sprecherin nicht preis. Aus ermittlungstaktischen Gründen halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei sehr bedeckt.

Am Montag wurde bereits ein Bauernhof in Reimershagen durchsucht. Auch hier wurden keine Ergebnisse präsentiert.

Unterdessen wurde die Leiche von Fabian endlich freigegeben, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Die Familie kann nun die Beisetzung des Jungen planen.

"Die eigentliche Beisetzung, das wird dann im Rahmen der Familie stattfinden", sagte Jens-Peter Schulz, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Pfarrgemeinde Güstrow gegenüber der Deutschen Presseagentur.