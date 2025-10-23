 3.921

Nach Tod von Fabian (†8): Ermittler durchsuchen Mülldeponie

Am Donnerstagvormittag durchsuchten Ermittler eine Mülldeponie bei Güstrow. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Fabians (†8) Tod.

Von Tobias Bruns

Güstrow - Am Donnerstagvormittag durchsuchten Ermittler eine Mülldeponie bei Güstrow. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Fabians (†8) Tod.

Ermittler durchsuchten Müllberge in einer großen Halle des Unternehmens.
Ermittler durchsuchten Müllberge in einer großen Halle des Unternehmens.  © Stefan Tretropp

Zahlreiche Beamte sind am Vormittag bei dem Entsorgungsunternehmen angerückt. In weißen Anzügen wurden Müllberge in einer großen Halle der Deponie durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte gegenüber TAG24, dass die Maßnahme im direkten Zusammenhang mit dem Todesfall von Fabian steht. Wonach die Ermittler dort gesucht haben und ob etwas gefunden wurde, gab die Sprecherin nicht preis. Aus ermittlungstaktischen Gründen halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei sehr bedeckt.

Am Montag wurde bereits ein Bauernhof in Reimershagen durchsucht. Auch hier wurden keine Ergebnisse präsentiert.

Schießerei zwischen Polizei und Bundeswehr? Truppenübung läuft aus dem Ruder
Polizeimeldungen Schießerei zwischen Polizei und Bundeswehr? Truppenübung läuft aus dem Ruder

Unterdessen wurde die Leiche von Fabian endlich freigegeben, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Die Familie kann nun die Beisetzung des Jungen planen.

"Die eigentliche Beisetzung, das wird dann im Rahmen der Familie stattfinden", sagte Jens-Peter Schulz, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Pfarrgemeinde Güstrow gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Öffentlicher Trauergottesdienst geplant

Pastor Jens-Peter Schulz plant mit der Familie einen Trauergottesdienst.
Pastor Jens-Peter Schulz plant mit der Familie einen Trauergottesdienst.  © Bernd Wüstneck/dpa

Die Familie möchte aber auch der Gemeinde eine Möglichkeit geben, Abschied von Fabian zu nehmen und habe sich in diesem Zusammenhang am Mittwoch mit dem Pastor zusammengesetzt.

In der kommenden Woche sei ein Trauergottesdienst in der Güstrower Pfarrkirche geplant. Die Familie sei laut Schulz der Meinung, dass alle Helfer, die sich irgendwie eingesetzt und nach Fabian gesucht haben, einen Abschluss brauchen.

Zu dem Gottesdienst möchte auch die Familie kommen. "Die es können, kraftmäßig, sind dann mit dabei", sagte Schulz. Die Familie würde die Gelegenheit nutzen wollen, um sich bei allen für die Anteilnahme und Hilfe zu bedanken.

Mordkommission ermittelt im Fall des kleinen Fabian (†8) - Ermittler äußern Bitte
Leichenfunde Mordkommission ermittelt im Fall des kleinen Fabian (†8) - Ermittler äußern Bitte

Da die Pfarrkirche mit ihren 550 Sitzplätzen schon beim Gottesdienst am Abend nach dem Leichenfund überfüllt war, soll der Trauergottesdienst in der kommenden Woche auch nach draußen übertragen werden.

Titelfoto: Stefan Tretropp

Mehr zum Thema Leichenfunde: