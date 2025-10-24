"Furchtbare Spekulationen" nach Fabians (†8) Tod: Pastor beobachtet Wut und Solidarität

Güstrow - Die Ermittlungen der Polizei zum gewaltsamen Tod von Fabian (†8) tragen noch keine Früchte. Pastor Jens-Peter Schulz berichtet im Gespräch mit TAG24 von Wut, aber auch nicht enden wollender Solidarität.

Pastor Jens-Peter Schulz spürt in der Gemeinde die verschiedenen Facetten der Trauer. © Bernd Wüstneck/dpa

Der Pastor der Güstrower Pfarrkirche gibt ganz offen und ehrlich zu, wie sehr ihn der Fall belastet. Nur wenige sind näher dran an der Familie von Fabian, mit der er gemeinsam einen Trauergottesdienst am kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr plant.

Der gewaltsame Tod des Jungen hat die Menschen tief getroffen. "Es gibt furchtbare Spekulationen", berichtet der Kirchenmann, einige würden sich plötzlich für Hobby-Kriminalbeamte halten. "Das ist ganz, ganz schlimm und das ich sage auch immer allen, die mich darauf ansprechen", so Schulz.

Er selbst höre weg, wenn wieder irgendwelche Vermutungen geäußert würden. "Wenn wir jetzt anfangen, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, machen wir die Solidarität kaputt, die wir im Moment haben", meint der Pastor.

Man spüre die Wut in Teilen der Gemeinde. "Die Facetten der Trauerverarbeitung bei den Menschen sind unterschiedlich. Der eine sucht Ruhe, der andere wird laut und ist wütend. Und die Wut muss irgendwohin", sagt der Güstrower.

Es gebe ein hebräisches Wort für Trauer, das wörtlich übersetzt "Da drehen sich die Eingeweide um" bedeute.

"Und das merke ich manchmal. Wie schockierend das ist. Es ist fast unaussprechlich schockierend", so Schulz.