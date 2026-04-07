Dresdner (†54) tot an Gleis entdeckt: Ermittlungen dauern an, erste Zeugenhinweise

Dresden - Nach dem Fund eines leblosen Mannes (†54) am frühen Ostersonntag an Straßenbahngleisen in Klotzsche, dauern die Ermittlungen weiterhin an. Laut Polizei handelt es sich bei dem 54-Jährigen um einen Dresdner. Erste Zeugen meldeten sich zum Vorfall.

Ermittler am Sonntagmorgen an der Stelle des Leichenfunds in Dresden-Klotzsche. © Roland Halkasch

"Bislang gingen mehrere Zeugenmeldungen ein", so Polizeisprecher Lukas Reumund am Dienstagmittag gegenüber TAG24. Hinweise seien jedoch eher unkonkret, so Reumund. Daher bittet die Polizei auch weiterhin um Mithilfe.

Am Ostersonntag, gegen 7.20 Uhr, wurde ein lebloser Mann an der Königsbrücker Straße, zwischen der Magazinstraße und der Haltestelle "Hellersiedlung", neben dem Gleis entdeckt.

Was in der Nacht zuvor geschah, bleibt weiterhin unklar. Man geht jedoch weiter davon aus, dass der Mann durch eine Kollision mit einer Straßenbahn ums Leben kam. "Bislang spricht alles für einen Unfall", erklärte der Polizeisprecher.