Leiche neben Gleisen gefunden: Starb der Mann nach einem Unfall mit der Bahn?

Dresden - Nach dem schrecklichen Fund einer Leiche an der Königsbrücker Straße in Klotzsche sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Um den Fundort wurde ein blaues Zelt aufgespannt. © Roland Halkasch

Der 54-Jährige wurde gegen 7.20 Uhr an der Königsbrücker Straße zwischen der Magazinstraße und der S-Bahn-Haltestelle "Hellersiedlung" etwa zwei Meter neben den Gleisen gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gehe man nach einer Untersuchung durch die Rechtsmedizin davon aus, dass es zuvor einen Zusammenstoß mit einer Bahn gegeben habe.

Weitere Infos sind nicht bekannt, weshalb der Verkehrsunfalldienst und die Kriminalpolizei nun nach Zeugen suchen.

Wer hat Wahrnehmungen in Verbindung mit einem Unfall gemacht? Wem ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann in der Nähe der Gleise aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.