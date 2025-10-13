Feuerwehreinsatz endet tragisch: Mann tot in Gartenlaube entdeckt

Naunhof - Ein Feuerwehreinsatz im Landkreis Leipzig nahm am Sonntagmittag eine tragische Wendung: Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann.

Die Feuerwehr kam am Sonntagvormittag in Naunhof zum Einsatz. © Medienportal-Grimma

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Kameraden um 10.39 Uhr zu einer Kleingartenanlage in der Leipziger Straße in Naunhof alarmiert.

Dort stand eine Laube in Flammen. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löschmaßnahmen, konnten das Gartenhaus nach TAG24-Informationen aber nicht mehr retten.

Während der Nachlöscharbeiten machten die Einsatzkräfte am Mittag schließlich den traurigen Fund: In der Laube hat sich während des Brandes offenbar noch eine Person befunden.

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Montag auf Nachfrage erklärte, soll es sich um einen 53-jährigen Mann handeln, der eine tödliche Rauchgasvergiftung erlitten habe.