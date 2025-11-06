Frau und Kinder tot in Stuttgart entdeckt: Familie war dem Jugendamt bekannt

Stuttgart - Nach dem Fund von drei Toten in Stuttgart versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, Antworten auf zumindest einige der zahlreichen noch offenen Fragen zu finden. Die tote Frau und die Leichen von zwei Kindern waren am Mittwochmittag in einem Wohnhaus entdeckt worden. Die Polizei geht nach wie vor nicht davon aus, dass weitere Menschen beteiligt waren.

Viel Arbeit für die Spurensicherung, nachdem drei tote Personen in einem Wohngebäude entdeckt wurden. © Bernd Weißbrod/dpa

Polizeibeamte hätten sich am Mittag Zutritt zur Wohnung verschafft – "aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage", wie eine Sprecherin erklärte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um unter anderem zu klären, wie die drei Menschen ums Leben kamen.

Ob es sich um eine Mutter und ihre beiden Kinder handelt, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Die Stadt Stuttgart zeigte sich nach dem Leichenfund zutiefst betroffen.

"Die Familie war dem Stuttgarter Jugendamt bekannt, wobei sich im Zuge der Betreuung keinerlei Anzeichen für eine Eigen- oder auch Fremdgefährdung gezeigt haben", sagte ein Sprecher der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".

Man arbeite intensiv mit den Ermittlungsbehörden zusammen, um den Fall aufarbeiten zu können. "Das Jugendamt kümmert sich mit seinen psychologischen Beratungsangeboten um Angehörige und Hinterbliebene."