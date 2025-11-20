Frauenleiche in Münchner Waldgebiet entdeckt: Mordkommission ermittelt

München - Im Forstenrieder Park in München wurde eine weibliche Leiche gefunden. Ein Gewaltdelikt ist laut Polizei nicht auszuschließen.

Die Ermittlunge laufen auf Hochtouren: Spurensicherung und Kriminalpolizei sind am Fundort im Einsatz. © vifogra / Friedrich

Ein Spaziergänger machte den grausamen Fund am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in dem großen Waldgebiet südwestlich von München unweit des Trampelpfads "Buchendorfer Geräumt".

Die Identität der Toten war zunächst unklar. Ebenfalls war unklar, wie lange die Leiche bereits am Fundort lag.

Aufgrund der "Auffindesituation" könne man ein Gewaltdelikt nicht ausschließen, hieß es von der Polizei. Die Mordkommission übernahm daher die Ermittlungen.

Spurensicherung und Kriminalpolizei waren auch am Abend noch im Einsatz. Das Areal um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.