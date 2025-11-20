 3.197

Frauenleiche in Münchner Waldgebiet entdeckt: Mordkommission ermittelt

Leichenfund im Forstenrieder Park in München! Ein Spaziergänger entdeckte die Tote in dem Waldgebiet. Ein Gewaltdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Im Forstenrieder Park in München wurde eine weibliche Leiche gefunden. Ein Gewaltdelikt ist laut Polizei nicht auszuschließen.

Die Ermittlunge laufen auf Hochtouren: Spurensicherung und Kriminalpolizei sind am Fundort im Einsatz.  © vifogra / Friedrich

Ein Spaziergänger machte den grausamen Fund am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in dem großen Waldgebiet südwestlich von München unweit des Trampelpfads "Buchendorfer Geräumt".

Die Identität der Toten war zunächst unklar. Ebenfalls war unklar, wie lange die Leiche bereits am Fundort lag.

Aufgrund der "Auffindesituation" könne man ein Gewaltdelikt nicht ausschließen, hieß es von der Polizei. Die Mordkommission übernahm daher die Ermittlungen.

Spurensicherung und Kriminalpolizei waren auch am Abend noch im Einsatz. Das Areal um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald das Münchner Polizeipräsidium nähere Details nennt. Das könne einem Sprecher zufolge allerdings bis Freitag dauern.

