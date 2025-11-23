Mysteriöser Leichenfund in Fulda: Kripo steht noch vor Rätsel

Fulda - Im osthessischen Fulda wurde am Sonntag eine leblose Person in einem Wohnhaus entdeckt. Die Polizei reagierte sofort und leitete umfangreiche Maßnahmen ein, um den Sachverhalt aufzuklären, steht aber noch vor einem Rätsel.

Spezialisten der Kripo sicherten noch am Sonntagnachmittag am Fundort des Leichnams im osthessischen Fulda. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen wurde der Leichnam gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus in der Ohmstraße gefunden.

Demnach wurde der Bereich rund um den Auffindeort in der Folge weiträumig abgesperrt.

Spezialisten der Polizei sichern Spuren und durchsuchen das Umfeld nach möglichen Beweismitteln.

Parallel befragen Ermittler Anwohner in den umliegenden Häusern, um sachdienliche Hinweise zu erlangen.

Noch sind die Todesumstände völlig unklar. Auch zur Ursache konnten die Behörden noch keine Angaben machen.