Grausamer Fund in Ferienhaus am Gardasee: Deutsches Ehepaar liegt tot im Badezimmer

Lonato del Garda - Ein Ehepaar aus Bayern wurde tot in seinem Ferienhaus in Lonato del Garda am Westufer des Gardasees entdeckt. Die Ermittler haben einen schockierenden Verdacht.

Die Rettungskräfte verschafften sich Zugang zu dem Haus und fanden das tote Ehepaar im Badezimmer. (Symbolbild) © Christoph Sator/dpa

Laut Angaben der Behörden handelt es sich bei den Toten um einen 61-jährigen Deutschen und eine 62-jährige Österreicherin. Demnach lebte das Paar in Bayern und besaß am Gardasee ein Ferienhaus.

Am Donnerstag informierte der besorgte Sohn des Ehepaars die Behörden, weil er seine Eltern tagelang nicht erreichen konnte, wie lokale Medien berichten. Die Carabinieri brachen schließlich ein Fenster auf. Im Badezimmer bot sich den Rettungskräften ein schreckliches Bild: Er lag tot in der Badewanne, sie neben ihm.

Anzeichen von Gewalt oder Einbruch gab es nicht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Paar an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein. Das Gas könnte über eine defekte Heizungsanlage ausgetreten sein.

Kohlenmonoxid ist geruchslos und unsichtbar. Das Ehepaar verlor offenbar das Bewusstsein, ohne es zu bemerken.