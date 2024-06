Getötete 15-Jährige: Eltern im Fokus, Ermittlungen dauern an

Mainz/Worms - Nach dem Fund einer getöteten 15-Jährigen am Rheinufer in Worms laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Vieles ist noch unklar.

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten die Leiche der 15-Jährigen am frühen Montagabend am Rheinufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim. © Michael Deines/Promediafoto/dpa

Im Fall der getöteten 15-Jährigen, die am Rheinufer in Worms gefunden wurde, dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Im Fokus stünden Ermittlungen zum Tatort und zu den Einlassungen der tatverdächtigen Eltern, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mainz am Donnerstag. Weitere Angaben könnten nicht gemacht werden.



Die Tote war am Montagabend gefunden worden. Die Eltern sitzen seit Dienstag wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Entschluss zur Tötung ihrer Tochter gefasst hätten, weil sie "mit deren Lebenswandel" nicht einverstanden gewesen seien.

Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen ertrunken ist. Wie sich die Tat abgespielt hat, ist noch unklar.