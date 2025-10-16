 7.485

Spaziergänger findet Leichenteile im Wald bei Passau

In Fürstenzell entdeckte am Dienstagnachmittag ein Spaziergänger Leichenteile in einem Waldstück. Die Polizei ermittelt nun.

Von Marcel Gnauck

Fürstenzell - Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, machte ein Mann im Landkreis Passau einen grausamen Fund. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Die Polizei sperrte das Waldstück ab.  © Markus Bäumler/zema-medien.de

Menschliche Überreste und Kleidungsstücke hat ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Fürstenzell gefunden.

Die Beamten sperrten das Gebiet am Dienstag um den Fundort nahe der Staatsstraße, die Fürstenzell und Passau verbindet, ab.

Das Waldstück soll nun nochmals unter anderem mit Polizeihunden abgesucht werden, wie die Beamten mitteilte.

Bei den gefundenen Kleidungsstücken handelt es sich den Angaben eines Sprechers zufolge um einen Damenschuh und ein Kleidungsstück einer Frau.

Ob die gefundenen Überreste von einer Frau stammen, könne man aber weiterhin nicht sagen.

Für die Ermittlungen fuhren mehrere Beamte an den Fundort.  © Markus Bäumler/zema-medien.de

Die Überreste werden derzeit von der Rechtsmedizin untersucht. Auch die näheren Todesumstände waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

