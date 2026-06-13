Nach Leichenfund in Waldstück: Polizei sucht mit Foto des Verstorbenen nach Hinweisen
Hamburg - Schreckliche Entdeckung in der Hansestadt: In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag die Leiche eines 27-Jährigen gefunden worden.
Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.
Zeugen seien an einem Golfplatz in der Straße "In de Bargen" unterwegs gewesen, als sie die Leiche des Mannes entdeckten, bei dem es sich um einen 27-Jährigen handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Da die Beamten mehrere Verletzungen an dem Leichnam feststellten, übernahm die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.
Am Freitagabend gab die Polizei weitere Informationen bekannt, bei dem Toten soll es sich um einen 27-jährigen Ägypter handeln.
Die Leiche wurde in der Rechtsmedizin obduziert, um Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären. Nach bisherigen Ermittlungen und der Begutachtung des Toten bestehe der Verdacht, dass der Mann durch äußere Gewalt gestorben sei.
Polizei sucht mit Foto des Verstorbenen nach Hinweisen
Zunächst war auch unklar, ob der Fundort auch der Tatort war. Mit dem veröffentlichten Foto des Verstorbenen hofft die Polizei weitere Hinweise zu bekommen.
Menschen, die den Mann kannten oder Angaben zu seinem Wohnort oder möglichen Angehörigen machen können, sollen sich bei der Polizei melden.
Außerdem suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Tatgeschehen geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollen sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Dienststelle melden.
Erstmeldung: 11. Juni, 21.10 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13. Juni, 8.25 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: NEWS5, Polizei Hamburg