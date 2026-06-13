Nach Leichenfund in Waldstück: Polizei sucht mit Foto des Verstorbenen nach Hinweisen

Hamburg - Schreckliche Entdeckung in der Hansestadt: In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag die Leiche eines 27-Jährigen gefunden worden.

In Hamburg wurde am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück eine Leiche entdeckt. © Zusatz: NEWS5 / N5 DESK

Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Zeugen seien an einem Golfplatz in der Straße "In de Bargen" unterwegs gewesen, als sie die Leiche des Mannes entdeckten, bei dem es sich um einen 27-Jährigen handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Da die Beamten mehrere Verletzungen an dem Leichnam feststellten, übernahm die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.

Am Freitagabend gab die Polizei weitere Informationen bekannt, bei dem Toten soll es sich um einen 27-jährigen Ägypter handeln.

Die Leiche wurde in der Rechtsmedizin obduziert, um Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären. Nach bisherigen Ermittlungen und der Begutachtung des Toten bestehe der Verdacht, dass der Mann durch äußere Gewalt gestorben sei.