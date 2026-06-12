Traurige Gewissheit: Vermisster Schwimmer (†23) tot im Main entdeckt

Großwallstadt - Nach dem Verschwinden eines 23-Jährigen im Main herrscht nun Gewissheit: Die Polizei hat die Leiche des vermissten Schwimmers gefunden und identifiziert.

Etwa 100 Kräfte waren unmittelbar nach dem Verschwinden des jungen Mannes im Einsatz. Nun herrscht traurige Gewissheit. © Ralf Hettler

Einer entsprechenden Polizeimeldung zufolge war der Mann im Mai bei Großwallstadt (Unterfranken) in den Main gestiegen und wollte durch den Fluss schwimmen.

Dabei sei er aus bislang unklaren Gründen in eine Notlage geraten und untergegangen.

Laut Polizei suchten anschließend über 100 Einsatzkräfte mit Booten, Tauchern, Drohnen und einem Hubschrauber nach dem Schwimmer.

Über eine Woche später sei dann die Leiche eines Mannes geborgen worden, die jetzt als die des 23-Jährigen identifiziert wurde.