Grausiger Fund: Passanten entdecken Leiche in Teich - Todesursache wirft Fragen auf

Seesen - Im Seesener Ortsteil Bornhausen ( Niedersachsen ) wurde am Montagnachmittag eine tote Person in einem Teich entdeckt. Die Todesursache wirft bislang Fragen auf.

Der Leichnam wurde von der Feuerwehr aus dem Teich geborgen. (Symbolbild) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes gegen 16.30 Uhr im Wasser treiben sehen. Anschließend informierten sie die Polizei und Feuerwehr über den Fund.

Vor Ort wurde der Tote von der Feuerwehr aus dem Teich geborgen. Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, ist die Identität des Leichnams bislang nicht bekannt.

Die genauen Umstände, die zum Tod der Person geführt haben, sind bislang ebenfalls unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.