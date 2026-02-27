Leichenfund in Heusenstamm: Polizei nimmt Frau (39) an Grenze nach Polen fest
Heusenstamm/Schwedt - Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Mittwoch in der Ottostraße im Gewerbegebiet von Heusenstamm im hessischen Landkreis Offenbach konnte jetzt eine Tatverdächtige festgenommen werden.
Bei ihr handelt es sich laut dem zuständigen Polizeipräsidium Südosthessen um eine 39 Jahre alte Frau.
Sie wurde am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr am Grenzübergang Schwedt/Oder in Brandenburg vorläufig festgenommen. Sie hatte laut Polizei versucht, zu Fuß die Grenze in Richtung Polen zu passieren.
Bei dem Toten besteht der Verdacht, dass er Opfer einer Gewalttat wurde. Eine angeordnete Obduktion soll hierüber letztlich Auskunft geben.
Bei der 39-Jährigen bestehe der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich ist.
Leiche auf mehrere Mülltonnen verteilt aufgefunden
Zudem gab die Polizei noch Auskunft darüber, wie die Leiche aufgefunden worden war.
Demnach war sie in mehreren Teilen auf Mülltonnen in der Ottostraße verteilt gewesen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS