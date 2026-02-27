Leichenfund in Heusenstamm: Polizei nimmt Frau (39) an Grenze nach Polen fest

Heusenstamm/Schwedt - Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Mittwoch in der Ottostraße im Gewerbegebiet von Heusenstamm im hessischen Landkreis Offenbach konnte jetzt eine Tatverdächtige festgenommen werden.

Die Beamten der Spurensicherung am Fundort: Hier war die Leiche auf mehrere Mülltonnen verteilt aufgefunden worden. © 5VISION.NEWS

Bei ihr handelt es sich laut dem zuständigen Polizeipräsidium Südosthessen um eine 39 Jahre alte Frau.

Sie wurde am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr am Grenzübergang Schwedt/Oder in Brandenburg vorläufig festgenommen. Sie hatte laut Polizei versucht, zu Fuß die Grenze in Richtung Polen zu passieren.

Bei dem Toten besteht der Verdacht, dass er Opfer einer Gewalttat wurde. Eine angeordnete Obduktion soll hierüber letztlich Auskunft geben.

Bei der 39-Jährigen bestehe der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich ist.