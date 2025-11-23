Kanufahrer entdecken leblosen Mann in der Alster

Kanufahrer entdeckten am Sonntagnachmittag eine leblose Person in der Alster. Vieles ist noch unklar.

Von Jana Steger

Hamburg - Schockierende Entdeckung in der Alster! Als Kanufahrer in Hummelsbüttel am Sonntagnachmittag mit ihrem Boot unterwegs waren, entdeckten sie eine leblose Person im Wasser.

Kanufahrer entdeckten am Sonntagnachmittag eine leblose Person in der Alster. (Symbolfoto)
Kanufahrer entdeckten am Sonntagnachmittag eine leblose Person in der Alster. (Symbolfoto)  © Christian Charisius/dpa

Den Vorfall bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Polizisten und Rettungskräfte wurden alarmiert, Taucher der Feuerwehr fingen mit der Bergung an, die gegen 16 Uhr beendet war.

Bei der gefundenen Person handle es sich um einen Mann, so der Sprecher weiter.

Ob es bei dem Fund womöglich einen Zusammenhang zu einer zuvor vermissten Person gibt, konnte der Sprecher noch nicht beantworten.

Auch zur Identität des verstorbenen Mannes oder zu weiteren Hintergründen lagen bislang keine Informationen vor. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

