Leichenfund in Dresdner Heide: Toter Mann endlich identifiziert
Update, 16. Januar 2026: Toter identifiziert
Wie die Dresdner Polizei mitteilte, konnte die Identität des Mannes ermittelt werden. Es handelt sich um einen 59-jährigen Mann aus den Niederlanden. Dort war er seit August 2024 als vermisst gemeldet.
Laut den Ermittlern besteht kein Verdacht auf eine Straftat.
Originaltext vom 19. September 2025:
Dresden - Ein Jahr lang haben sie ermittelt, ein Jahr lang sind sie nicht weitergekommen: Am 19. September 2024 tauchten menschliche Überreste in der Dresdner Heide auf. Doch noch immer ist nicht klar, wer da ums Leben kam. Nun hofft die Polizei auf die Öffentlichkeit.
Er muss schon monatelang dort gelegen haben: Am 19. September 2024 fanden Passanten die zum Großteil skelettierte Leiche eines Mannes in der Nähe des Wanderwegs "Alte Acht" in der Dresdner Heide.
"Die Untersuchungen ergaben, dass er dort seit März bis August gelegen haben muss", so Polizeisprecher Lukas Reumund (47). "Er hatte weder ein Handy noch Ausweis oder irgendwelche Papiere dabei."
Auch im Umfeld wurde nichts gefunden, dass auf die Identität des Mannes hinwies. "Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht", sagt der Sprecher. "Wir haben ihn mit allen Vermisstenfällen aus der Region abgeglichen, es gab aber keinen Treffer."
Nun hat eine Expertin aus Berlin das Gesicht des Toten wieder hergestellt, die Ermittler hoffen, dass er wiedererkannt wird.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden