Nach Faschingsevent: 39-Jähriger liegt tot im Bach

Auenwald (Rems-Murr-Kreis) - Am heutigen Sonntagmorgen wurde im baden-württembergischen Auenwald ein toter Mann in einem Bach gefunden.

Die Leiche wurde am frühen Sonntagmorgen gefunden. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung über den Leichenfund im Brüdenbach, in der Nähe der Auenwaldhalle, gegen 9 Uhr ein.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen.

Laut den polizeilichen Ermittlungen hatte sich der Mann offenbar am Samstagabend auf einer Faschingsveranstaltung in Unterbrüden aufgehalten.

Zu einer noch unbekannten Uhrzeit habe er dann zu Fuß den Heimweg angetreten und sei an einer Böschung etwa drei Meter tief in den Bach gefallen und dort verstorben.