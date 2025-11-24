Leichenfund im Forstenrieder Park: Rund 150 Hinweise, Polizei erwägt weiteren Schritt

Neuried - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Forstenrieder Park bei München hat die Polizei bislang etwa 150 Hinweise erhalten.

Ein Spaziergänger hatte im Forstenrieder Park die Frauenleiche gefunden. © Sven Hoppe/dpa

Diese würden derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Trotz der Vielzahl an Meldungen sei die Identität des Opfers aus dem Wald bei Neuried weiterhin ungeklärt. Sollte sich daran nichts ändern, werde laut Polizei erwogen, die Suche mit einem Fahndungsplakat zu erweitern.

Die Polizei sucht mit einem Foto der Toten nach Hinweisen.

Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstagnachmittag im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" entdeckt.