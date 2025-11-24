Leichenfund im Forstenrieder Park: Rund 150 Hinweise, Polizei erwägt weiteren Schritt

Nach dem Fund einer toten Frau im Forstenrieder Park bei München gehen die Ermittlungen weiter. Trotz zahlreicher Hinweise bleibt unklar, wer das Opfer ist.

Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister

Neuried - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Forstenrieder Park bei München hat die Polizei bislang etwa 150 Hinweise erhalten.

Ein Spaziergänger hatte im Forstenrieder Park die Frauenleiche gefunden.
Ein Spaziergänger hatte im Forstenrieder Park die Frauenleiche gefunden.  © Sven Hoppe/dpa

Diese würden derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Trotz der Vielzahl an Meldungen sei die Identität des Opfers aus dem Wald bei Neuried weiterhin ungeklärt. Sollte sich daran nichts ändern, werde laut Polizei erwogen, die Suche mit einem Fahndungsplakat zu erweitern.

Die Polizei sucht mit einem Foto der Toten nach Hinweisen.

Aufatmen in Querfurt: Vermisste 52-Jährige ist wieder da
Vermisste Personen Aufatmen in Querfurt: Vermisste 52-Jährige ist wieder da

Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstagnachmittag im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" entdeckt.

Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet rund um den Fundort.
Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet rund um den Fundort.  © Sven Hoppe/dpa

Von der Auffindesituation her liege zwar eine Gewalttat nahe, erklärte die Polizei. Mit hundertprozentiger Sicherheit könne dies jedoch noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: