Leichenfund im Forstenrieder Park: Rund 150 Hinweise, Polizei erwägt weiteren Schritt
Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister
Neuried - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Forstenrieder Park bei München hat die Polizei bislang etwa 150 Hinweise erhalten.
Diese würden derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher auf Anfrage.
Trotz der Vielzahl an Meldungen sei die Identität des Opfers aus dem Wald bei Neuried weiterhin ungeklärt. Sollte sich daran nichts ändern, werde laut Polizei erwogen, die Suche mit einem Fahndungsplakat zu erweitern.
Die Polizei sucht mit einem Foto der Toten nach Hinweisen.
Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstagnachmittag im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" entdeckt.
Von der Auffindesituation her liege zwar eine Gewalttat nahe, erklärte die Polizei. Mit hundertprozentiger Sicherheit könne dies jedoch noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa