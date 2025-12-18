Leblose Person am Bahnhof Dresden-Strehlen gefunden

Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt.

Am Bahnhof in Strehlen wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt.

Aktuell kommt es zu Einschränkungen. Am Fundort gibt es vier Gleise. Laut DB InfraGO ist nur das S-Bahn-Gleis Heidenau - Dresden Hauptbahnhof inzwischen wieder frei.

Da sich sowohl Züge des Fern- und Regionalverkehrs dieses Gleis teilen müssen, kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen der Linien S1 und S2.