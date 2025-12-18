Leblose Person am Bahnhof Dresden-Strehlen gefunden
Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt.
Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt.
Aktuell kommt es zu Einschränkungen. Am Fundort gibt es vier Gleise. Laut DB InfraGO ist nur das S-Bahn-Gleis Heidenau - Dresden Hauptbahnhof inzwischen wieder frei.
Da sich sowohl Züge des Fern- und Regionalverkehrs dieses Gleis teilen müssen, kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen der Linien S1 und S2.
Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen. Die Landespolizei Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.
Erstmeldung 18. Dezember, 11.48 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 12.01 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall jedoch stark auf den ÖPNV auswirkt und es sich um einen Polizei-Einsatz im öffentlichen Raum handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Steffen Füssel