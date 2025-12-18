Leblose Person am Bahnhof Dresden-Strehlen gefunden - Nächster Schock in Heidenau

Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt. Kurz darauf ereignete sich der nächste Schreck in Heidenau.

Am Bahnhof in Strehlen wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen in Strehlen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen. Die Landespolizei Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt.

Aktuell kommt es zu Einschränkungen. Am Fundort gibt es vier Gleise. Laut DB InfraGO ist nur das S-Bahn-Gleis Heidenau - Dresden Hauptbahnhof inzwischen wieder frei. Da sich sowohl Züge des Fern- und Regionalverkehrs dieses Gleis teilen müssen, kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen der Linien S1 und S2.

Nur kurze Zeit später der nächste Schock: Am Bahnhof Heidenau soll laut Bahn-Angaben um kurz vor 12 Uhr eine Person auf die Gleise gefallen und dort bewusstlos liegen geblieben sein. Auf TAG24-Anfrage wollte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel zu diesem Unglück jedoch keine Angaben machen.