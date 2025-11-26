Tragischer Fund noch vor Vermissten-Meldung: Seniorin tot aus Inn geborgen

Eine 88-jährige Frau wird in Oberbayern im eiskalten Wasser eines Kanals vom Inn tot aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

Von Marco Schimpfhauser

Waldkraiburg - Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist am Montag die Leiche einer 88 Jahre alten Frau aus dem Innkanal bei Waldkraiburg geborgen worden.

Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem kalten Gewässer bergen. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem kalten Gewässer bergen. (Symbolbild)  © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Gegen 16.05 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Traunstein durch einen Zeugen alarmiert.

Als der leblose Körper aus dem knapp drei Grad kalten Inn geborgen wurde, konnten die Einsatz- und Rettungskräfte nichts mehr für sie tun.

Über die Identität der Frau hatte man zunächst keine Informationen – bis die Seniorin einen Tag später als vermisst gemeldet wurde.

Seit Oktober vermisst gewesen! Verschwundener Teenager aus Sachsen wieder da
Vermisste Personen Seit Oktober vermisst gewesen! Verschwundener Teenager aus Sachsen wieder da

Dies gab die Polizei am Mittwochnachmittag bekannt. "Zur Klärung der Todesumstände wurde (...) eine Obduktion der 88-Jährigen im Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Die Untersuchung der Rechtsmediziner ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden."

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein wurde zu den Untersuchungen hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn führen die Ermittlungen.

Titelfoto: picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: