Tragischer Fund noch vor Vermissten-Meldung: Seniorin tot aus Inn geborgen

Waldkraiburg - Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist am Montag die Leiche einer 88 Jahre alten Frau aus dem Innkanal bei Waldkraiburg geborgen worden.

Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem kalten Gewässer bergen. (Symbolbild) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Gegen 16.05 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Traunstein durch einen Zeugen alarmiert.

Als der leblose Körper aus dem knapp drei Grad kalten Inn geborgen wurde, konnten die Einsatz- und Rettungskräfte nichts mehr für sie tun.

Über die Identität der Frau hatte man zunächst keine Informationen – bis die Seniorin einen Tag später als vermisst gemeldet wurde.

Dies gab die Polizei am Mittwochnachmittag bekannt. "Zur Klärung der Todesumstände wurde (...) eine Obduktion der 88-Jährigen im Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Die Untersuchung der Rechtsmediziner ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden."