Tragischer Fund noch vor Vermissten-Meldung: Seniorin tot aus Inn geborgen
Waldkraiburg - Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist am Montag die Leiche einer 88 Jahre alten Frau aus dem Innkanal bei Waldkraiburg geborgen worden.
Gegen 16.05 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Traunstein durch einen Zeugen alarmiert.
Als der leblose Körper aus dem knapp drei Grad kalten Inn geborgen wurde, konnten die Einsatz- und Rettungskräfte nichts mehr für sie tun.
Über die Identität der Frau hatte man zunächst keine Informationen – bis die Seniorin einen Tag später als vermisst gemeldet wurde.
Dies gab die Polizei am Mittwochnachmittag bekannt. "Zur Klärung der Todesumstände wurde (...) eine Obduktion der 88-Jährigen im Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.
"Die Untersuchung der Rechtsmediziner ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden."
Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein wurde zu den Untersuchungen hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn führen die Ermittlungen.
Titelfoto: picture alliance / Philipp Schulze/dpa