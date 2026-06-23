Tragödie am Rhein: Drei vermisste Männer tot geborgen

Biblis/Gernsheim - Die drei im Rhein bei Biblis ( Südhessen ) vermissten Männer sind tot geborgen worden. Am Montagvormittag seien die Leichen der drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Die Nato-Rampe bei Biblis ist eine beliebte Einstiegsstelle zum Baden im Rhein. © Andreas Arnold/dpa

"Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt", hieß es. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Am Samstagabend hatte nach Polizeiangaben zunächst die Familie eines 50-Jährigen ihren Angehörigen als vermisst gemeldet.

Er sei rund zweieinhalb Stunden zuvor in den Rhein bei Biblis im Landkreis Bergstraße schwimmen gegangen, aber nicht wie sonst nach etwa einer Stunde zurückgekehrt.

Daraufhin suchte die Polizei unter anderem per Boot und Hubschrauber den Rhein ab, konnte den Mann aber nicht entdecken.

Noch während die Beamten im Einsatz waren, hatten Passanten sie vom Ufer aus auf einen weiteren Unglücksfall aufmerksam gemacht. Dabei waren zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer auf Höhe der sogenannten Nato-Rampe im Rhein untergegangen.