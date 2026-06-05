Rätsel um Toten (†23) nahe Erdbeerfeldern: Polizei sucht Zeugen
Grünstadt - Am 19. Mai wurde bei Grünstadt (Rheinland-Pfalz) die Leiche eines 23 Jahre alten Mannes aufgefunden, der vermutlich an den Folgen eines Unfalls gestorben ist. Jetzt bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Bevölkerung bei den Ermittlungen um Mithilfe.
Am Dienstag, dem 19. Mai, hatten Arbeiter gegen 5.50 Uhr die leblose Person bei den Erdbeerfeldern zwischen den Ortschaften Hettenleidelheim und Eisenberg entdeckt.
Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 23-Jährigen aus Grünstadt feststellen.
Eine am 28. Mai im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion gab Aufschlüsse zur Todesursache. So soll der Mann an inneren Verletzungen gestorben sein, die wohl durch einen Verkehrsunfall verursacht worden waren.
Der Tote wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- hell- und dunkelbraun karierte Jacke
- grauer Kapuzenpullover
- olivgrüne Jogginghose
Er war ohne Schuhe aufgefunden worden, obwohl er zuvor gelbe Stiefel getragen haben soll. Zudem soll der Mann laut den Ermittlungen mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein.
Weder die Schuhe noch das Fahrrad konnten bislang gefunden werden.
Jetzt fragen die Ermittler, wer den Verstorbenen in der Nacht zum 19. Mai oder am frühen Dienstagmorgen im Bereich Grünstadt, Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz gesehen hat?
Hinweise nimmt die zuständige Kripo in Neustadt unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail entgegen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa