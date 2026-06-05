Rätsel um Toten (†23) nahe Erdbeerfeldern: Polizei sucht Zeugen

Grünstadt - Am 19. Mai wurde bei Grünstadt ( Rheinland-Pfalz ) die Leiche eines 23 Jahre alten Mannes aufgefunden, der vermutlich an den Folgen eines Unfalls gestorben ist. Jetzt bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Bevölkerung bei den Ermittlungen um Mithilfe.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung der Todesumstände des 23-Jährigen beitragen können. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Am Dienstag, dem 19. Mai, hatten Arbeiter gegen 5.50 Uhr die leblose Person bei den Erdbeerfeldern zwischen den Ortschaften Hettenleidelheim und Eisenberg entdeckt.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 23-Jährigen aus Grünstadt feststellen.

Eine am 28. Mai im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion gab Aufschlüsse zur Todesursache. So soll der Mann an inneren Verletzungen gestorben sein, die wohl durch einen Verkehrsunfall verursacht worden waren.

Der Tote wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

schlanke Statur

hell- und dunkelbraun karierte Jacke

grauer Kapuzenpullover

olivgrüne Jogginghose

Er war ohne Schuhe aufgefunden worden, obwohl er zuvor gelbe Stiefel getragen haben soll. Zudem soll der Mann laut den Ermittlungen mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Weder die Schuhe noch das Fahrrad konnten bislang gefunden werden.