Leiche im Tinninger Weiher gefunden: Kripo Rosenheim ermittelt

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Nach dem Fund einer Leiche im Tinninger Weiher ermittelt die Kripo Rosenheim zur Todesursache.

Von Benedikt Zinsmeister

Rosenheim - Am Tinninger Weiher in Oberbayern wurde die Leiche eines 76 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Rosenheim gefunden.

Die Kripo ermittelt nach einem Leichenfund im Tinninger Weiher im Landkreis Rosenheim. (Symbolbild)
Die Kripo ermittelt nach einem Leichenfund im Tinninger Weiher im Landkreis Rosenheim. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei meldete ein Zeuge am Donnerstag gegen 17.22 Uhr eine möglicherweise tote Person in dem Badesee.

Rettungskräfte bargen daraufhin die leblose Person aus dem Wasser. Feuerwehr und Wasserwacht waren an dem Einsatz beteiligt.

Da die genauen Todesumstände zunächst unklar waren, übernahm der Kriminaldauerdienst Rosenheim die weiteren Ermittlungen.

"Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere die Klärung der Fragen, ob ein Badeunfall vorliegt", erklärte die Polizeiinspektion Rosenheim.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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