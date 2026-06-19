Leiche im Tinninger Weiher gefunden: Kripo Rosenheim ermittelt

Rosenheim - Am Tinninger Weiher in Oberbayern wurde die Leiche eines 76 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Rosenheim gefunden.

Die Kripo ermittelt nach einem Leichenfund im Tinninger Weiher im Landkreis Rosenheim. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei meldete ein Zeuge am Donnerstag gegen 17.22 Uhr eine möglicherweise tote Person in dem Badesee.

Rettungskräfte bargen daraufhin die leblose Person aus dem Wasser. Feuerwehr und Wasserwacht waren an dem Einsatz beteiligt.

Da die genauen Todesumstände zunächst unklar waren, übernahm der Kriminaldauerdienst Rosenheim die weiteren Ermittlungen.