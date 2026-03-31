Leiche in Hanau entdeckt: Versuchter Diebstahl wurde dem Mann wohl zum Verhängnis
Hanau - Vermutlich ein versuchter Diebstahl hat am frühen Sonntagmorgen in Hanau letztlich zum Tode des noch nicht identifizierten Täters geführt.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Montag den Fall nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Demnach war die Leiche gegen 3.40 Uhr am frühen Morgen auf einem Firmengelände in der Quarzstraße entdeckt worden. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.
Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich der Mann gewaltsam Zugang zu einem Trafohäuschen auf dem Gelände verschafft hatte. Darin sei es dann offenbar zum tödlichen Kontakt mit einem Stromkabel gekommen.
Weiter sagte der Polizeisprecher, dass bei dem Mann entsprechendes Tatwerkzeug gefunden wurde, das darauf hindeute, dass er wahrscheinlich einen Diebstahl geplant hatte.
Jetzt hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.
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