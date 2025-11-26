Leiche treibt im Rhein: Polizei steht auch Monate später vor Rätsel

Neuss - Nachdem im Rhein bei Neuss ein bislang unbekannter Mann tot aufgefunden wurde, hat die Polizei ein Foto des Verstorbenen veröffentlicht und bittet um Hinweise zu seiner Identität.

Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bargen den Toten aus dem Rhein. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben der Ermittler war der Unbekannte am 17. Mai gegen 10.50 Uhr in Höhe der Hammer Brücke bei Stromkilometer 738 entdeckt worden, wo er unter der Wasseroberfläche im Rhein trieb. Alarmierte Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bargen den Toten daraufhin.

"Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Ausweispapiere hatte der Verstorbene nicht bei sich geführt, weshalb seine Identität bis heute unklar ist. Aufgrund seines Erscheinungsbildes könnte er laut Polizei aber möglicherweise dem Obdachlosen-Milieu angehört haben.



Zur Klärung seiner Identität haben die Beamten nun eine Personenbeschreibung herausgegeben und zudem ein Foto des Toten veröffentlicht, das im Fahndungsportal der Polizei abgerufen werden kann.