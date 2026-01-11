Vermisstensuche beendet: Junge Frau aus Plauen wieder aufgetaucht
Update, 11. Januar, 12.38 Uhr: Vermisste Frau aus Plauen wieder da
Entwarnung in Plauen! Wie die Polizei mitteilt, ist die junge Frau wieder aufgetaucht. "Die Vermisste wurde am Wochenende wohlbehalten angetroffen", heißt es.
Die Vermisstensuche ist damit beendet. Die Polizei bedankte sich bei allen, die die Augen offengehalten haben.
Unterdessen sorgte eine kuriose News-Seite für Verwirrung. Sie behauptete, dass das Puppen-Kleidungsstück der Vermissten am Stadtrand gefunden wurde. Alles Quatsch - sagte die Polizei gegenüber TAG24.
Originalmeldung vom 6. Januar:
Plauen - Große Sorge um eine Frau (19) aus Plauen (Vogtland)! Die 19-Jährige verschwand am Montagmittag spurlos. Nun sucht die Polizei nach ihr. Die Zeit drängt: Laut Polizeiangaben könnte sich die junge Frau in einer Notlage befinden.
Laut den Beamten verließ die 19-Jährige ihre Wohnung am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr.
Zwar suchte die Polizei bisher nach ihr - allerdings ohne Erfolg. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Vermisste im Bereich Plauen aufhalten könnte.
Die Zeit drängt! "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer medizinischen Notlage befindet", heißt es.
Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr die junge Frau gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhält? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Polizei in Plauen unter der Nummer 03741/140 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
