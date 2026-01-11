Vermisstensuche beendet: Junge Frau aus Plauen wieder aufgetaucht

Entwarnung in Plauen! Wie die Polizei mitteilt, ist die junge Frau wieder aufgetaucht. "Die Vermisste wurde am Wochenende wohlbehalten angetroffen", heißt es.

Die Vermisstensuche ist damit beendet. Die Polizei bedankte sich bei allen, die die Augen offengehalten haben.

Unterdessen sorgte eine kuriose News-Seite für Verwirrung. Sie behauptete, dass das Puppen-Kleidungsstück der Vermissten am Stadtrand gefunden wurde. Alles Quatsch - sagte die Polizei gegenüber TAG24.