Von ihrer Mutter vermisste Frau (†29) tot in Wohnung aufgefunden: Polizei vermutet Gewalttat

Trier - In Trier wurde am Sonntag eine 29-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Tote. Ihre Verletzungen ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, heißt es. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte am Sonntagmittag zunächst ihre Mutter die 29-Jährige bei der Polizei in Trier als vermisst gemeldet.

Nach den ersten Ermittlungen und erfolglosen Suchmaßnahmen öffneten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schließlich die Tür zur Wohnung der Vermissten in der Nordallee.

In der Wohnung konnte die Frau nur noch tot aufgefunden werden. Die 29-Jährige habe Verletzungen aufgewiesen, die auf eine Gewalttat hindeuten, sagte die Sprecherin.

Die Ermittlungen liefen mittlerweile auf Hochtouren, weitere Angaben zu den Hintergründen könnten zurzeit nicht gemacht werden.