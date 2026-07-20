Blut-Tat in Spielothek: Gast sticht auf Angestellte (†35) ein, Frau stirbt noch vor Ort

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Eine Mitarbeiterin einer Spielothek ist am Sonntag Opfer einer blutigen Attacke geworden. Sie starb noch am Tatort. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - In Nürnberg ist am Sonntag die Mitarbeiterin einer Spielothek in der Essenweinstraße mit einem spitzen Gegenstand attackiert und tödlich verletzt worden.

In einer Spielothek in der Nürnberger Essenweinstraße ist am Sonntagvormittag eine Frau angegriffen und getötet worden.
In einer Spielothek in der Nürnberger Essenweinstraße ist am Sonntagvormittag eine Frau angegriffen und getötet worden.  © NEWS5 / Felix Besold

Ein 45 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Laut ersten Informationen ging dem Angriff ein Streit zwischen Täter und Opfer voraus.

Zeugen hätten gegen 11.15 Uhr einen Notruf abgesetzt. "Unsere Kollegen waren wirklich innerhalb kürzester Zeit direkt vor Ort", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber TAG24.

"Vor der Spielothek konnten sie beim Eintreffen den Tatverdächtigen, der einen spitzen Gegenstand bei sich trug, feststellen und überwältigen."

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Es handelt sich dabei nach bisherigen Informationen um einen Besucher des Lokals, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet.

Unmittelbar darauf entdeckten die Beamten die schwerstverletzte Frau im Inneren des Gebäudes. "Die Polizisten haben sofort angefangen, Erste Hilfe zu leisten. Die Reanimation wurde dann von einem alarmierten Notarzt weiter fortgeführt."

Retter ohne Chance: Für die Frau kam jede Hilfe zu spät

Warum es zu dem Streit zwischen Täter und Opfer gekommen ist, muss erst noch geklärt werden.
Warum es zu dem Streit zwischen Täter und Opfer gekommen ist, muss erst noch geklärt werden.  © NEWS5 / Felix Besold

Dieser musste jedoch irgendwann seine Rettungsversuche erfolglos einstellen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, wie der Sprecher weiter ausführt.

Worum es in dem Streit ging und was zu einer derartigen Eskalation geführt haben könnte, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen.

Derzeit finden umfangreiche Befragungen der Zeugen statt, von denen mindestens einer auch den Notruf abgesetzt hatte.

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Im Verlauf des Sonntagnachmittags konkretisierten die Beamten die Sachlage und sprachen von einem "45-jährigen Iraner, der mit einem Messer bewaffnet war". Bei dem Opfer soll es sich um eine Frau bulgarischer Staatsangehörigkeit handeln.

Die weiteren Ermittlungen laufen, die Beamten stehen jedoch noch ganz am Anfang ihrer Untersuchungen. Zu der Frage, ob sich Täter und Opfer kannten oder eine Vorgeschichte haben, konnte noch keine gesicherte Antwort gegeben werden.

Originalmeldung: 15.01 Uhr. Letzte Aktualisierung: 16.44 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Felix Besold

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