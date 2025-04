Leichen-Fund in Hamburg: Identität des Toten steht fest

Hamburg - Schrecklicher Fund in Hamburg! Am Montagmittag wurde im Stadtteil Altona in einem privaten Recyclingunternehmen eine Leiche gefunden. Mittlerweile steht auch die Identität des Toten fest.

Ein Polizeisprecher hatte am Montag gegenüber TAG24 den Einsatz in der Waidmannstraße bestätigt, zunächst aber keine weiteren Angaben machen können.

Die Feuerwehr war am Montag gegen 13.30 Uhr zu dem Einsatz in die Altpapieraufbereitung gerufen worden, hatte die Einsatzstelle in der Folge aber direkt an die Polizei weitergegeben.

Erstmeldung: 14. April, 15.44 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 15. April, 15.46 Uhr