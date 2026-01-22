Er lag in einem Mercedes Sprinter: Männerleiche in Frankfurt-Enkheim entdeckt
Frankfurt am Main - In einem Transporter im Frankfurter Stadtteil Enkheim wurde vor zwei Wochen die Leiche eines Mannes gefunden.
Da der Tote bislang nicht identifiziert werden konnte, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe und hofft auf Hinweise.
Ein Polizeisprecher schilderte am Donnerstag den Fall nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Demnach wurde die Leiche am Vormittag des 7. Januar 2026 - einem Mittwoch - gegen 10.45 Uhr auf dem Gelände einer Werkstatt in der Edisonstraße entdeckt.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen alten, abgemeldeten Mercedes-Benz Sprinter, der seit etwa einem Jahr unverschlossen auf dem Privatgelände stand und zuletzt vor einem Monat kontrolliert wurde.
Noch ist der genaue Todeszeitpunkt des Mannes unklar. Hierzu stehen laut dem Polizeisprecher die Ermittlungen noch aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich bislang darüber hinaus nicht ergeben.
Zurzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Verstorbene in den Transporter begeben hatte, um Schutz vor der Kälte zu suchen.
Leichenfund in Frankfurt-Enkheim: Wer kennt diesen Mann?
Ausweisdokumente oder sonstige Hinweise auf seine Identität habe der Mann nicht dabei gehabt. Er wird wie folgt beschrieben:
- 50 bis 70 Jahre alt
- 1,70 Meter groß
- 53 Kilogramm schwer
- dünne Statur
- mitteleuropäisches Aussehen
- graue, mittellange Haare mit Geheimratsecken
- graue Augenbrauen
- grauer Bart
- Zahnlücken
Der Mann trug diese Kleidung:
- brauner Pullover mit langen Ärmeln
- blaues T-Shirt
- beigefarbene Stoffhose
- graue Schuhe
Zudem lagen eine schwarze Mütze der Marke "The North Face", eine schwarze Weste sowie eine beigefarbene Stoffjacke von "C&A" in der Nähe des Fundorts der Leiche.
Hinweise zur Identität des Mannes nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/goglik, 123rf/udo72