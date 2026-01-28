Rentner stirbt nach Attacke auf Spielplatz: 13-Jähriger unter Verdacht

Essen - Knapp drei Monate nach einer Attacke auf einen damals 80-Jährigen auf einem Spielplatz in Essen hat die Polizei einen 13 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt.

Der Angriff geschah im November auf einem Spielplatz, der Mann (†80) Wochen später. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die umfangreichen Ermittlungen hätten ergeben, dass der betagte Mann am 3. November vergangenen Jahres gegen 13 Uhr in der Hofterbergstraße nicht, wie zunächst angenommen, von einer Gruppe, sondern von nur einem Jungen geschlagen worden sei, teilte die Polizei mit.

Dadurch sei er zu Boden gestürzt und habe eine schwere Kopfverletzung erlitten. Der Mann starb Ende Dezember im Krankenhaus im Alter von 81 Jahren.

Erst durch das zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Todesermittlungsverfahren erfuhr die Polizei in Nordrhein-Westfalen von der Attacke im November.

Die Polizei stehe nun im engen Austausch mit der Familie des 13-jährigen tatverdächtigen Jungen und dem Jugendamt, hieß es.