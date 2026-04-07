Leichenfund auf Urlaubsinsel: Bachelor-Kandidatin Annabella (†32) lag in Schlucht

Gran Canaria (Spanien) - Vor knapp einem Jahr fanden Polizisten eine halb nackte Frau - tot, in einer abgelegenen Schlucht im Süden der spanischen Insel Gran Canaria. Monatelang blieb die Identität der Leiche unklar. Jetzt steht fest: Es handelte sich um die damals 32-jährige Annabella Lovas - eine ungarische Influencerin und frühere "Bachelor"-Kandidatin!

Die ungarische Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Annabella Lovas ist im Alter von 32 Jahren verstorben. © Screenshot/TikTok/annabellalovas.fp

Laut spanischen Medienberichten, wie etwa von El Periódico, gingen bei Behörden am 6. März 2025 Meldungen über eine Leiche in der Nähe der Berriel-Schlucht ein. Die Polizei konnte die Frau, die von der Hüfte abwärts nackt und ohne Ausweispapiere entdeckt wurde, zunächst nicht identifizieren.

Laut Bericht von El Periódico wäre Lovas von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, während sie sich eigentlich in einem Hotel auf der Insel aufhalten sollte.

Laut Blikk konnte die Polizei später anhand von Tätowierungen an der Leiche Übereinstimmungen mit denen von Lovas feststellen.

Gewissheit hätte am Ende jedoch nur ein Backenzahn gebracht, mit dem man die Tote als die prominente Ungarin identifiziert habe.