Leichenfund im Schiersteiner Hafen: Kripo steht noch vor Rätsel

Wiesbaden - Schockierender Fund ! Am Samstagmorgen wurde in Wiesbaden-Schierstein eine männliche Person tot im Hafenbecken entdeckt. Nun ermittelt die Kripo.

Nach einem Leichenfund im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden ermittelt nun die Kriminalpolizei. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Wie die Polizei berichtet, ging bei den Einsatzkräften gegen 9.10 Uhr die Meldung über eine leblose Person im Schiersteiner Hafen ein.

Sofort machten sich Polizei und Rettungsdienst auf den Weg.

Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die eingetroffenen Kräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es bislang keine Hinweise auf ein Verbrechen.