Er wollte sich rächen! Messer-Mann auf dem Weg zu seiner Ex-Freundin von Polizei gestoppt

Kaufbeuren – Ein Mann, der mit einem Messer auf dem Weg zu seiner Ex-Freundin war, ist von Polizeibeamten in Kaufbeuren im Ostallgäu gestoppt worden.

Polizisten konnten die Mann vor der Wohnung seiner Ex-Freundin aufhalten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Er habe sich an seiner ehemaligen Partnerin "rächen" wollen, teilte die Polizei nach dem Vorfall am Freitagmittag mit. Die Frau hatte zuvor die Polizei gerufen, weil sie sich bedroht fühlte.

Zum Zeitpunkt des Notrufes sei der Mann bereits unterwegs zu ihr gewesen, hieß es weiter.

Als die Beamten den Mann kurz vor der Wohnung der Ex-Freundin abfingen, zog er laut Polizei ein Messer und richtete es gegen die Beamten.

Erst als die Polizei drohte, mit der Dienstwaffe zu schießen, habe er das Messer beiseitegelegt und sei in Gewahrsam genommen worden.