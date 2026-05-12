Leichenfund in Freiburger Parkanlage: Zeuge entdeckt 32-Jährigen im Gebüsch
Freiburg - Eine grausame Entdeckung hat am Samstagabend den Parkbesuch eines Passanten auf dem Dietenbachgelände in Freiburg überschattet.
Der Zeuge entdeckte gegen 17.30 Uhr eine leblose Person in einem Gebüsch nahe dem Parkplatz des dortigen Sportgeländes und wählte den Notruf. Die Beamten und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des 32-jährigen Mannes feststellen.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lag der Leichnam bereits seit mehreren Tagen an der Fundstelle. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
Um die genauen Hintergründe zu rekonstruieren, bittet die Kriminalpolizei Freiburg die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die den Mann zuletzt lebend gesehen haben könnten.
Der Verstorbene wird wie folgt beschrieben:
- 32 Jahre alt
- nordafrikanisches Erscheinungsbild
- dunkles, lichtes Deckhaar mit mittellangem, lockigem Seitenhaar und dunkler Vollbart
- beige-schwarze Fleecejacke und Jeans
- trug einen grauen Rucksack bei sich
Die Ermittler hoffen dringend auf Informationen aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Kripo Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa