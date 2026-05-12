Leichenfund in Freiburger Parkanlage: Zeuge entdeckt 32-Jährigen im Gebüsch

Freiburg - Eine grausame Entdeckung hat am Samstagabend den Parkbesuch eines Passanten auf dem Dietenbachgelände in Freiburg überschattet.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Der Zeuge entdeckte gegen 17.30 Uhr eine leblose Person in einem Gebüsch nahe dem Parkplatz des dortigen Sportgeländes und wählte den Notruf. Die Beamten und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des 32-jährigen Mannes feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lag der Leichnam bereits seit mehreren Tagen an der Fundstelle. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Um die genauen Hintergründe zu rekonstruieren, bittet die Kriminalpolizei Freiburg die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die den Mann zuletzt lebend gesehen haben könnten.

Der Verstorbene wird wie folgt beschrieben: