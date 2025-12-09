Vermisster 30-Jähriger tot aufgefunden: Kripo ermittelt und steht vor Rätsel

Mümling-Grumbach - Ein 30-jähriger Mann aus Südhessen , der zuvor als vermisst gemeldet worden war, ist am Dienstagnachmittag im Höchster Stadtteil Mümling-Grumbach (Odenwaldkreis) tot aufgefunden worden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Leichnam des 30 Jahre alten Mannes wurde am Ortsrand von Mümling-Grumbach im Odenwaldkreis entdeckt. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Einer entsprechenden Polizeimeldung zufolge hatten Angehörige den Mann aus Heubach (Ortsteil von Groß-Umstadt) in der Nacht zum 9. Dezember als vermisst gemeldet, nachdem zuletzt am Montag ein telefonischer Kontakt zu ihm bestanden hatte.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Mann und seinem Auto ein, die zunächst allerdings ohne Erfolg blieb.

Gegen 13.30 Uhr wurde er schließlich am Ortsrand von Mümling-Grumbach in der Nähe des von ihm genutzten Fahrzeugs leblos aufgefunden.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu seinem Tod kam, ist indes noch völlig offen.