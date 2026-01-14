Mann aus Kassel (†35) tot in der Ostsee gefunden

Passanten haben am Dienstag im Kreis Ostholstein einen 35-jährigen Mann aus Kassel tot aus der Ostsee geborgen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von Felix Müschen

Kellenhusen/Kassel - Spaziergänger haben an der Ostsee in Kellenhusen im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) einen leblosen Mann an der Wasserkante gefunden.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen. (Symbolfoto)  © 123rf/Jean-Marie Guyon

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 35-Jährigen aus Kassel.

Nachdem die Passanten den Mann am Dienstagvormittag aus dem Wasser gezogen hatten, informierten sie die Polizei und die Rettungskräfte.

Der Mann trug Badehose und Schwimmbrille und zeigte nach Angaben der Polizei eindeutige Todeszeichen.

Bereits am Montag war ein Rucksack mit Kleidung, Handtuch und Schlüsseln gefunden und bei der Touristeninformation abgegeben worden. Zudem erhielten die Beamten Hinweise auf eine Ferienwohnung.

Bislang keine Anzeichen von Fremdverschulden

Nach aktuellem Stand gebe es keine Anzeichen für Fremdverschulden.

Eine Polizeisprecherin erklärte, dass bislang von einem Unfall ausgegangen werde. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

