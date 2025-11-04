Mann stürzt aus Magdeburger Hochhaus: Sofort tot

Magdeburg - Tragischer Vorfall im Magdeburger Süden: Am Montagabend stürzte ein Mann aus einem Fenster. Er kam dabei ums Leben.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Fenstersturz. (Symbolbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 18 Uhr fanden die Polizeibeamten einen auf dem Boden liegenden Mann vor einem Hochhaus in der Salbker Straße.

Der 51-Jährige war so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Wie eine Sprecherin vom Polizeirevier Magdeburg auf TAG24-Anfrage bestätigte, sei bisher lediglich bekannt, dass der Mann wohl aus einem Fenster gestürzt war.

Weitere Details zum Vorfall und ob eventuell andere Personen involviert gewesen sein könnten, sind bislang unklar.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es.