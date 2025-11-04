Mann stürzt aus Magdeburger Hochhaus: Sofort tot
Magdeburg - Tragischer Vorfall im Magdeburger Süden: Am Montagabend stürzte ein Mann aus einem Fenster. Er kam dabei ums Leben.
Gegen 18 Uhr fanden die Polizeibeamten einen auf dem Boden liegenden Mann vor einem Hochhaus in der Salbker Straße.
Der 51-Jährige war so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.
Wie eine Sprecherin vom Polizeirevier Magdeburg auf TAG24-Anfrage bestätigte, sei bisher lediglich bekannt, dass der Mann wohl aus einem Fenster gestürzt war.
Weitere Details zum Vorfall und ob eventuell andere Personen involviert gewesen sein könnten, sind bislang unklar.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es.
Vor Ort waren neben einem Rettungswagen auch mehrere Polizeiautos im Einsatz. Die Salbker Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.
Normalerweise berichtet die Redaktion nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall jedoch im öffentlichen Raum zugetragen hat, hat sich TAG24 entschieden, es zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
