Mordkommission ermittelt im Fall des kleinen Fabian (†8) - Ermittler äußern Bitte

Güstrow - Zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ermittelt eine erweiterte Mordkommission. Nach dem Fund von Fabians Leiche sei diese bereits vergangene Woche in der Kriminalpolizeiinspektion Rostock eingerichtet worden, teilten die Staatsanwaltschaft Rostock und das Polizeipräsidium Rostock mit.

Am Montag durchsuchte die Polizei einen Bauernhof im Fall des getöteten Fabian (†8). © Jens Büttner/dpa

Der Begriff Mordkommission bedeutet nach Aussage einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft aber nicht automatisch, dass die Ermittler von Mord ausgingen. Es handle sich vielmehr um einen bei der Polizei gängigen Begriff.

Man gehe davon aus, dass der Junge "Opfer eines Gewaltverbrechens" geworden sei. Das hatte auch schon das vorläufige Obduktionsergebnis ergeben.

Es gebe bislang keine Festnahme. Nähere Angaben machte die Sprecherin nicht. Neben Mord gibt es im Strafrecht weitere Tötungsdelikte wie Totschlag.

Die Ermittler bestätigten zudem, dass es am Montag im Zusammenhang mit dem Fall Maßnahmen in einem landwirtschaftlichen Betrieb südlich von Güstrow gab, machten aber mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe keine weiteren Angaben hierzu.

Die Polizei war am Montag mit mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Reimershagen präsent, auf dem auch Rinder gehalten werden. Mit Mistgabeln durchsuchten Polizisten einen Misthaufen. Unklar ist, wonach sie suchten.