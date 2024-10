23.10.2024 06:59 Mysteriöser Fund in Mainz: Arbeiter entdeckt Leiche in altem Tunnelsystem

Bei Grünarbeiten in Mainz ist ein Arbeiter am gestrigen Dienstag aus Neugier in ein altes Tunnelsystem gestiegen. Dort entdeckte der Mann einen Leichnam.

Mainz - Bei Grünarbeiten hat ein Arbeiter in Mainz einen Leichnam in einem unterirdischen Tunnelsystem gefunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Männerleiche aus dem Tunnelsystem. © 5VISION.NEWS Der Mann sei am gestrigen Dienstagmittag aus Neugier in den Tunnel hinabgestiegen und dabei auf die männliche Leiche gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. In welcher Tiefe er gefunden wurde, sei zunächst nicht bekannt. Bis auf das Geschlecht machte die Polizei zunächst keine Angaben zu dem Toten. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam. Die Ermittlungen laufen.

Polizeimeldungen Polizeieinsatz mit tödlichem Ausgang: Frau stirbt durch Schuss In der Mainzer Oberstadt gibt es ein weitläufiges Tunnelsystem mit diversen Zugängen. Diese seien normalerweise geschlossen, sagte der Sprecher. Das System stamme aus der Zeit der Mainzer Republik im 18. Jahrhundert. Die Baumpflegearbeiten fanden demnach im Grüngürtel im Bereich Römerwall statt.

