11.12.2023 06:13 521 Nach Explosion in Wohnhaus in Essen: Feuerwehr findet Leiche in den Trümmern

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Essen ist in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses am Sonntag eine Leiche gefunden worden.

Essen - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Essen ist in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses am Sonntag (10. Dezember) eine Leiche gefunden worden. Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Essen ist in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses am Sonntag eine Leiche gefunden worden. © Justin Brosch/dpa Ob es sich dabei um einen derzeit noch vermissten Bewohner handelt, war zunächst unklar. Die Leiche sei noch nicht identifiziert, teilte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Montag mit. Nach der Explosion am Samstagabend im Stadtteil Steele galt der Bewohner der von der Explosion betroffenen Wohnung als vermisst. Bei der Detonation und einem Brand waren eine junge Frau schwer und zwei weitere Menschen leicht verletzt worden. Polizeimeldungen Ärzte wollen Unfallopfer behandeln, dann wird eine Schaulustige zum Problem Die Bewohnerin sprang aus dem Fenster des brennenden Mehrfamilienhauses und lag schwer verletzt auf der Straße, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sie wurde in ein Zentrum für Brandopfer nach Bochum gebracht. Die Einsatzkräfte konnten das zerstörte Gebäude lange nicht betreten, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Laut Polizei waren in dem Haus fünf Menschen gemeldet.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa