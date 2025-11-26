Nach Fund von totem Säugling im Müll: Ergebnis der Obduktion erwartet
Bremen - Schockfund in Bremen: Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen ein toter Säugling entdeckt. Es handelt sich um ein Mädchen. Die Ermittler warten nun auf das Ergebnis der Obduktion, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch am Dienstag durchgeführt werden sollte.
Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes stießen beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände auf den leblosen Körper des Babys und alarmierten sofort die Polizei.
Der Fundort liegt auf einem Firmengelände im Bereich der Industriehäfen, nördlich der Weser, im Nordwesten der Stadt Bremen.
Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sicherten den Fundort, teilte die Polizei Bremen mit. Ein Leichenwagen soll am Vormittag das Firmengelände verlassen haben.
Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen. Ob es sich um eine Gewalttat handelt, ist noch offen.
Identität und Alter des Säuglings sowie die genauen Umstände seines Todes sind derzeit unklar. Auch die Identität der Eltern ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler prüfen sämtliche Hintergründe.
Erstmeldung am 25. November um 13.41 Uhr, aktualisiert am 26. November um 7.35 Uhr.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa