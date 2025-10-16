Nach Tod von Fabian (†8): Anwohner sollen sich bereithalten

Güstrow - Nach dem Fund einer Kinderleiche bei Güstrow suchen die Ermittler weiterhin mit Hochdruck nach Hinweisen zu den Hintergründen. Anwohner sollen sich für Befragungen bereithalten.

Die Beamten befragen Anwohner nahe dem Fundort und in Güstrow. © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Rostock in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium Rostock am Donnerstagabend mitteilte, seien die Ermittler nach dem Auffinden der Kinderleiche am Dienstag weiterhin im Dauereinsatz.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Kriminalpolizei würden derzeit Bewohner der um den Fundort liegenden Orte und in Güstrow zu möglichen Beobachtungen befragen.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Anwohner, sich für diese Befragungen nach Möglichkeit bereitzuhalten. Die Ermittler erhoffen sich, durch die Mithilfe der Bevölkerung möglichst viele Informationen zu generieren.

Die Beamten bitten auch um die Bereitstellung von möglicherweise relevanten Foto- und Videoaufnahmen aus privaten Kameras.