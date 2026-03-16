Partynacht endet in Tragödie: Vermisster 23-Jähriger tot aus Fluss geborgen

Trendelburg - Tödliche Partynacht! Im nordhessischen Trendelburg ist am Sonntag die Leiche eines 23-jährigen Mannes aus der Diemel geborgen worden. Zuvor hatten Einsatzkräfte stundenlang nach dem jungen Mann gesucht.

Rund sechs Stunden lang wurde der vermisste 23-Jährige gesucht, dann machte die Polizei die traurige Entdeckung seines Leichnams. (Symbolfoto) © 123rf/Udo Herrmann

Der 23-Jährige war nach Angaben der Polizei seit Sonntagmorgen vermisst worden. Demnach war der junge Mann vorher gemeinsam mit Freunden auf einer Party.

Auf dem Heimweg zwischen Trendelburg (Landkreis Kassel) und dem Ortsteil Deisel verlor sich die Gruppe jedoch aus den Augen.

Der 23-Jährige kam nie zu Hause an, weshalb schließlich eine Suchaktion nach ihm gestartet wurde.

Polizei und Rettungskräfte suchten mehrere Stunden lang intensiv. Nach rund sechs Stunden dann die traurige Gewissheit: Der Vermisste wurde leblos in der Diemel entdeckt.

Die Ermittler gehen derzeit von einem tragischen Unglücksfall aus.