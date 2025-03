Polizei nimmt auffällige Frau fest, kurz darauf finden sie ihre tote Oma in ihrer Wohnung

Hamburg - Schrecklicher Fund in Hamburg ! Im Stadtteil Hausbruch hatten Polizeibeamte am Donnerstagvormittag zunächst eine verhaltensauffällige Person (39) in Gewahrsam genommen, bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurde eine Leiche entdeckt.

Die Polizei durchsuchte das Umfeld nach möglichen Tatgegenständen. © Lenthe-Medien/Scharnberg

Wie ein Sprecher am Nachmittag erklärte, hatten Einsatzkräfte am Morgen gegen 8 Uhr am Neuwiedenthaler Teich die 39 Jahre alte Frau, die sich auffällig verhalten hatte, festgenommen. Sie hatte dort ein Gebüsch sowie eine Parkbank in Brand gesetzt.

Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie anschließend von einem Amtsarzt vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Als die Polizei die Wohnung der Frau am Twistering überprüften, fand sie einen weiblichen Leichnam. Am Freitag erklärte dazu ein Sprecher, dass es sich dabei wohl um die 83 Jahre alte Großmutter der Tatverdächtigen handeln soll.

Das Opfer verstarb nach bisherigen Ermittlungen durch Stiche und Schläge. Am Tatort wurde zudem ein mutmaßliches Tatmittel sichergestellt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen noch am Vormittag am Fundort übernommen.