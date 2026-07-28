Junger Mann tödlich verletzt: Polizei steht vor Rätsel, war es Unfall-Flucht?

Groß-Gerau - Mit schweren Kopfverletzungen lag ein 27-Jähriger auf einer Straße, als Anwohner ihn entdecken. Kurz darauf starb der junge Mann!

Polizei und Rettungsdienst rückten aus: In Groß-Gerau wurde am späten Montagabend ein tödlich verletzter Mann aufgefunden. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Mehrere Bewohner der Schützenstraße in Groß-Gerau lösten am späten Montagabend Alarm aus und meldeten eine "verletzte und auf der Fahrbahn liegende Person", wie ein Sprecher der Polizei in Südhessen in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Demnach rückten nach der Alarmierung gegen 23.36 Uhr umgehend Polizisten und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes aus. Vor Ort fanden sie einen schwer am Kopf verletzten 27-jährigen Groß-Gerauer vor. Zeugen hatten bereits Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.

Die Sanitäter und eine Notärztin kämpften um das Leben des Patienten, doch alle Hilfe war vergeblich: Der junge Mann starb noch in der Schützenstraße an seinen Verletzungen.

Aktuell ist noch völlig unklar, wie es zu den tödlichen Kopfwunden kam, war es eventuell eine Unfall-Flucht? "Aufgrund der Gesamtumstände kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der 27-jährige Fußgänger durch ein Fahrzeug berührt worden sein könnte und dadurch zu Fall kam", lautete zumindest eine erste Vermutung der Ermittler.