Rätselhafter Leichenfund in Bernau beschäftigt die Ermittler weiter

Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) erfolgt eine Obduktion in der Gerichtsmedizin.

Von Hannes Rücker

Bernau bei Berlin - Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) erfolgt eine Obduktion in der Gerichtsmedizin.

Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch unbekannt. (Symbolbild)
Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch unbekannt. (Symbolbild)  © Christophe Gateau/dpa

Im Laufe des Tages wird mit Ergebnissen gerechnet, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Im Anschluss könne dann über weitere Ermittlungsmaßnahmen entschieden werden.

Von der gerichtsmedizinischen Untersuchung erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Todesursache und die Identität des Toten.

Block-Prozess: Verhandlung wegen Krankheitsfall unterbrochen
Gerichtsprozesse Hamburg Block-Prozess: Verhandlung wegen Krankheitsfall unterbrochen

Ein 43 Jahre alter Anwohner hatte die sterblichen Überreste am frühen Montagabend entdeckt. Die Polizei sprach von einer "skelettierten Leiche".

Wie in solchen Fällen üblich übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen. Ob der Tod gewaltsam herbeigeführt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: