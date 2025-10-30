Rätselhafter Leichenfund in Bernau beschäftigt die Ermittler weiter

Bernau bei Berlin - Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) erfolgt eine Obduktion in der Gerichtsmedizin.

Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch unbekannt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Im Laufe des Tages wird mit Ergebnissen gerechnet, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Im Anschluss könne dann über weitere Ermittlungsmaßnahmen entschieden werden.

Von der gerichtsmedizinischen Untersuchung erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Todesursache und die Identität des Toten.

Ein 43 Jahre alter Anwohner hatte die sterblichen Überreste am frühen Montagabend entdeckt. Die Polizei sprach von einer "skelettierten Leiche".