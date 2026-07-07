Mordfall Fabian (†8): Polizistin kämpft mit den Tränen

Rostock - Am 18. Verhandlungstag im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde eine Polizistin bei ihrer Aussage vor Gericht teils sehr emotional.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2025 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben. © Danny Gohlke/dpa

Als es um den Fund des Jungen ging, kamen der Beamtin zeitweise die Tränen. Sie stockte und musste ihre Aussage unterbrechen. Kurz zuvor hatte sie geschildert, wie die inzwischen wegen Mordverdachts Angeklagte sie und einen Kollegen zum Fundort dirigierte.

Die Angeklagte hatte den Fund am 14. Oktober der Polizei gemeldet. Vor Ort habe sie nicht tief emotional erschüttert gewirkt, sagte die Polizistin. Sie sei sehr kooperativ und auch "redselig" gewesen.

Ohne große Nachfragen habe sie von sich aus geschildert, dass sie die Leiche gefunden habe, als sie mit einer Freundin einen Spaziergang gemacht habe und ihrem Hund nachgegangen sei. Demnach erklärte sie auch frühzeitig, dass deshalb Spuren von ihr am Fundort seien.

Was die Angeklagte sagte, war laut der Polizistin "sehr klar und deutlich formuliert". Auf sie habe es zurechtgelegt gewirkt. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters, ob Momente tiefer emotionaler Erschütterung der Angeklagten erkennbar waren, sagte die Polizistin: "Nein." Das habe sie nicht wahrgenommen.

Die Angeklagte habe von sich aus nach einem Seelsorger gefragt. Auf die Polizistin habe es gewirkt, als habe die Angeklagte damit ihre fehlende Emotionalität kompensieren wollen.

Die Polizistin holte sich nach eigener Aussage im Anschluss selbst Hilfe. Der Fund der Leiche mit deutlichen schwersten Verletzungen sei sehr belastend gewesen. Sie sprach von einer Schocksituation. "Er wurde entsorgt wie Müll", das sei ihr Eindruck gewesen. "Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss."